شاهد لحظة رصد وتدمير صاروخ باليستي أثناء محاولة نقله بصنعاء

الوكيل الإخباري - نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يوثّق لحظة تدمير مقاتلات التحالف صاروخاً باليستياً أثناء محاولة نقله في صنعاء.





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المصدر - مزمز