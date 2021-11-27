شاهد لحظة رصد وتدمير صاروخ باليستي أثناء محاولة نقله بصنعاء

الوكيل الإخباري - نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يوثّق لحظة تدمير مقاتلات التحالف صاروخاً باليستياً أثناء محاولة نقله في صنعاء.
فيديو | #التحالف يبث مشاهد عملية استهداف معسكر دار الرئاسة في #صنعاء فجر أمس ويوضح إحباط محاولة الميليشيا الحوثية إخراج صواريخ باليستية من مخازن جبل النهدين#الإخبارية pic.twitter.com/WqjeuDpv7R— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 26, 2021
المصدر - مزمز
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