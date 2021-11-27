السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 03:03 م

شاهد لحظة رصد وتدمير صاروخ باليستي أثناء محاولة نقله بصنعاء

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الوكيل الإخباري - نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يوثّق لحظة تدمير مقاتلات التحالف صاروخاً باليستياً أثناء محاولة نقله في صنعاء.

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المصدر - مزمز 

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