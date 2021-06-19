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السبت، 19-06-2021 12:49 م

طائرات روسية تتزود بالوقود في الجو



الوكيل الاخباري - في منطقة كالينينغراد، أكمل طيارو أسطول البلطيق أحد أصعب أنواع التدريب على الطيران - التزود بالوقود في الجو.

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وفقًا لقسم دعم المعلومات التابع للخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطيق، شاركت أطقم المقاتلات المتعددة الأغراض "سو-30إس إم" وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز "سو-24" في رحلات التدريب المجدولة.

 

شاركت أكثر من عشر طائرات.


تم إعادة التزود بالوقود من طائرة من طراز "إيل-78". يجب أن تقترب الطائرة المقاتلة من ناقلة الوقود على مسافة 10-15 مترًا، ويكون ارتفاع الرحلة في هذه الحالة من 2 إلى 5 كيلومترات، والسرعة 500-600 كيلومتر في الساعة.

 



في ظل هذه الظروف، يجب على الطيار أن يرتبط بجهاز استشعار مخروط التزود بالوقود بذراع التطويل، ثم يحتفظ بالمكان والارتفاع حتى التزود بالوقود بالكامل.

 

تمت الرحلات تمت ليلا ونهارا، في الظلام أثناء إعادة التزود بالوقود، تم استخدام إضاءة إضافية، والتي تتوفر في كل من إيل-78 وطائرة التزود بالوقود.


يُسمح فقط للطيارين ذوي الخبرة من الدرجة الأولى والثانية والذين حلقوا أكثر من 400 ساعة بالتزود بالوقود في الجو.


 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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