طلاب ينقذون طفلين من الغرق في بحيرة متجمدة في الشرق الأقصى الروسي

الوكيل الاخباري - تمكن طلاب من "معهد فلاديفوستوك لبناء السفن" في الشرق الأقصى الروسي، من إنقاذ طفلين كادا أن يغرقا في بحيرة متجمدة.

اضافة اعلان

وقع الحادث على الجليد في إحدى بحيرات منتزه "مينغورودوك" الثلاثاء، وتمت عملية الإنقاذ بعد أن تلقت أجهزة الطوارئ بلاغا حول غرق طفلين في المياه المتجدمة للبحيرة.



وبتوجه رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث اكتشفوا أن الطفلين تم إنقاذهما من قبل أشخاص كانوا مارين بالقرب من مكان الحادث.



وتبين أن هؤلاء المنقذين هم طالبان في معهد بناء السفن الذي يقع في المنطقة، بالإضافة إلى شخص آخر من المارة لم يتم تحديد هويته بعد.



وأعلنت السلطات الروسية أنه ستتم مكافأة الشابين، كما دعت كل من يعرف

الشخص الثالث إلى مساعدتها في تحديد هويته لمكافأته.





المصدر : روسيا اليوم