عملية سرقة فاشلة وصديق اللصوص يتدخل في اللحظة الأخيرة.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمحاولة سرقة متجر بالقرب من محطة وقود ، حيث لم يتم الكشف عن مكان وقوع الحادثة.

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وحسبما تبين في الفيديو دخل ثلاثة شبان إلى المتجر وبدأوا بتهديد صاحبه للحصول على المال، الا ان صاحب المتجر استطاع الدخول إلى الغرفة الأخرى وغلق الباب، بينما كان الباب الرئيسي للمتجر مغلقا، الأمر الذي أدى إلى دخول اللصوص في نوبة جنون، ومن ثم بدأوا بخلع الباب، ولكن لم يستطعوا فعل ذلك، وطلبوا العون من صديقهم الجالس في السيارة، حيث اقتحم بسيارته المتجر وكسر الباب ومن ثم لاذوا بالفرار.

المصدر : سبوتنيك

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