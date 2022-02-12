'غينيس' تحتفي بشاب يمني يحطم الرقم القياسي بموازنة البيض

الوكيل الاخباري - خلّدت موسوعة "غينيس" أسماء العديد من الأشخاص ذوي المواهب أو القدرات الخارقة، وتنوعت هذه المواهب، من تكسير لبنات البناء، إلى السباحة لمسافات طويلة، وتسجيل الأهداف في كرة القدم، وإلى ما هنالك.

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وكسر الشاب اليمني محمد عبد الحميد مقبل الرقم القياسي بموازنة 4 بيضات بعضها فوق بعض.



وتجاوز المقبل الرقم القياسي السابق المسجل باسمه أيضا، حيث وازن 3 بيضات فوق بعضها قبل ذلك.





وكتب الحساب الرسمي لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية على "إنستغرام": "بدأت موهبة التوازن لدى مقبل منذ صغره وهو الآن متقن لهذا الفن ويسعى لكسر المزيد من الأرقام القياسية المتعلقة بالتوازن".



وبدأت موهبة التوازن لدى مقبل في سن السادسة حين كان يستعمل ذلك للترفيه عن نفسه وبدأ بإتقانها بشكل احترافي والتدرب منذ خمس سنوات.



وتطلب كسر الرقم القياسي الكثير من المحاولات المتكررة والصبر بالإضافة إلى الكثير من التركيز، حيث أن مقبل استطاع تحديد مركز كتلة البيضة ليتمكن من موازنتها وقوفاً ثم قام بتحديد مركز كتلة البيض ككل لتتوازن البيضات معًا.

ويُلقب المقبل على وسائل التواصل الاجتماعي "بملك التوازن".



ونجح قبل ذلك العراقي، إبراهيم صادق، بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن قام بموازنة 18 بيضة على ظاهر يده اليسرى ليعادل بذلك رقماً قياسياً مسجلاً باسم البريطاني جاك هاريس.

المصدر : سبوتنك