لقطة ترفيهية.. حظ يشق الصخرة أم مهارة محسوبة!

الوكيل الاخباري - نشر الحساب الرسمي لموقع قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" مقطع فيديو للقطة نادرة في رياضة البولينغ.
وأفاد الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" أن هذه هي المرة الرابعة فقط في التاريخ، عندما يلاحظ التخلص فيها من الانقسام (7-10).
🤯 Безумное везение или расчетливое мастерство? 🎳— Матч ТВ (@MatchTV) April 12, 2021
Это лишь четвертый случай в истории наблюдений, когда выбит сплит 7-10 🤩 pic.twitter.com/ZL0G49itZU
وتوجد العديد من أشكال البولينغ في تاريخ الحضارات، ربما أقدمها ما وجد من رياضة تشبه البولينغ لدى قدماء الفراعنة في مصر القديمة، أما صيغة البولينغ المعروفة في يومنا هذا فقد ظهرت حديثا في إنجلترا في القرن الحادي عشر وفي عام 1895 تأسس أول اتحاد أمريكي للعبة البولينغ.
المصدر : روسيا اليوم