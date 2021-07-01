الخميس 01-07-2021
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الخميس، 01-07-2021 10:49 ص

لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها



الوكيل الاخباري - على ما يبدو أن اليابان تلك الجزر التي وصلت لمرحلة متقدمة من التطور، لا تريد أن توقف مسيرتها عند البشر فحسب، بل انتقلت لتعلم الحيوانات بعضا من التقاليد.

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فقد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر سيدة يابانية تطعم غزالاً، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أظهر الفيديو رد فعل الحيوان.


فالغزال ردّ على الفتاة ممتناً وشاكراً بأن أطرق رأسه مرتين على الأرض، ثم نظر إلى الفتاة مرة أخرى.


وتداول رواد التواصل أقاويل تفيد بأن اليابان قد علّمت الغزلان أن تحيي الأشخاص الذين يقدمون لها الطعام بكل أدب ولطف مثلما يفعل اليابانيون في حياتهم اليومية.

 

 

 

 

 

المصدر : العربية

 


 




 

 


 

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