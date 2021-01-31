مذيعة امريكية تثير ضجة بتصرفها مع طفلها بعد مقاطعته لها على الهواء

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة لـ ردة فعل مذيعة أرصاد جوية أمريكية بعدما تعرضت لمقاطعة من طفلها أثناء تقديمها النشرة على الهواء مباشرة.



بينما كانت تقدم المذيعة توقعات الطقس في الصباح من منزلها ، فوجئت بطفلها (4 أشهر) وهو يظهر معها في الكادر، حيث ضحكت وتعاملت مع الموقف بكل احترافية وحملته، واستكملت تقديم النشرة الجوية دون أي مشاكل قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني.

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المصدر : سبوتنيك



