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الأحد، 23-01-2022 02:07 م

مشاجرة في كونغرس هندوراس أثناء انتخاب رئيس للبرلمان



الوكيل الاخباري - اندلعت مشاجرة عنيفة في قاعة الكونغرس في هندوراس أثناء أداء رئيس الكونغرس المؤقت الجديد خورخي كاليكس اليمين الدستورية يوم الجمعة.

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وبدأ تبادل الشتائم مع افتتاح الجلسة عندما اقترح النواب العشرون في حزب الحرية وإعادة التأسيس (يسار) أحدهم خورخي كاليكس، ليشغل منصب رئيس البرلمان، في انتهاك لاتفاق تم التوصل إليه مع حزب يساري آخر.

 


وأثناء أداء كاليكس اليمين الدستورية صعد بعض المشرعين من نفس الحزب إلى المنصة مما أدى إلى مشاجرات حيث هتفوا "خونة" وأجبروا كاليكس على الهروب.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 

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