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الإثنين، 12-07-2021 03:10 م

مشهد مؤثر.. رجل ينقذ جملا استسلم للموت من العطش في صحراء الجزائر



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو من الجزائر يرصد رد فعل جمل بعدما أنقذه رجل في الصحراء من العطش الشديد.

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ويظهر الجمل في بداية الفيديو ووهو يمدد رقبته على جانب الطرق الصحراوية في جنوبي الجزائر، حيث تتجاوز درجة الحرارة هناك 50 درجة مئوية، بعدما فقد الأمل في العثور على قطرة مياه واستسلم للموت، حتى لمحه الرجل الذي كان يقود شاحنته، وصدم من مظهر الحيوان المنهك للغاية بفعل الحر والعطش.


وفور أن لاحظ الرجل الجمل أوقف شاحنته، وهبط مسرعا ناحيته وهو يحمل الماء إليه، وظل الجمل يشرب دون توقف، لتظهر من بعدها على وجهه ملامح الرضا والحب والامتنان لإنقاذ الرجل له.

 



وكان خبير جزائري قلل مؤخرا من احتمالات انتشار الإنفلونزا والأعراض التقليدية المصاحبة لها خلال فصل الصيف، وحذر من أن تشهد البلاد فترة صعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة.


وقال المختص في طب أمراض الربو والحساسية في مستشفى بني مسوس، البروفيسور عمر شباطي، إن فصل الصيف سيكون صعبا ومخيفا نظرا لتزايد درجات الحرارة وحالة "الاستهتار واللامبالاة" التي يعيش فيها الجزائريون حاليا.

 

 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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