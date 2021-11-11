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الخميس، 11-11-2021 10:28 ص

أجبروا زوجة ابنهم على تناول السم في مصر

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الوكيل الإخباري - أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق ربة منزل وابنها وزوجة ابنها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم؛ لقيامهم بقتل زوجة الابن، العام قبل الماضي 2019، بمركز أبوقرقاص بجنوب المحافظة.

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وقال مصدر قانوني في تصريحات له لمصري اليوم، إن محكمة جنايات المنيا حددت جلسة الثاني من شهر شباط للنطق بالحكم، وأن القضية شهدها مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة يوم 2 من آب عام 2019، عندما قام كل من «ن. م. ص» 53 عاما ربة منزل، ونجلها «ر. م. ي» 28 عاما عامل.

 

وزوجته «غ. ن. ص» 20 عاما ربة منزل، بقتل «حجازية. ج. ح» 25 عاما، عمدا بالسم مع سبق الإصرار، بأن قام المتهم الأول بشل حركتها بينما قامت المتهمة الثانية بإجبارها على تناول قرص حبة الغلة، والضغط على فمها وعقرها بوجهها لإجبارها على تناوله، فيما قامت المتهمة الثالثة بالتعدي عليها بالضرب وإحكام تقييد حركتها قاصدين من ذلك قتلها.

 

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجني عليها والمتهمين، قام على إثرها المتهم الأول بشل حركتها، والمتهمة الثانية قامت بإجبارها على تناول قرص غلة، وقامت المتهمة الثالثة بعقرها بوجهها لإجبارها على تناوله والتعدي عليها بالضرب، فيما جاء تقرير الطب الشرعي بالمنيا أنه قد جرى قتلها عن طريق إجبارها على تناول قرص «فوسفيد الألومنيوم»، «حبة الغلة»، رغما عنها بمعرفة أكثر من شخص.

 

وتم القبض على المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تمت إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنيا التي أصدرت حكمها المتقدم.


المصدر - لبنان 24 

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