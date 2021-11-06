إصابات في هجوم بسكين على متن قطار بألمانيا

الوكيل الإخباري - أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية قبل ظهر اليوم السبت عن وقوع هجوم بسكين على متن أحد القطارات السريعة (آي سي إي) بين مدينتي ريجسنبورج ونورنبرج بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.



وأوضح المتحدث أن القطار متوقف حاليا في منطقة زويبرسدورف.



وأفادت بيانات للإذاعة البافارية "بي آر 24" بإصابة عدة أشخاص.



وقال متحدث باسم الشرطة للإذاعة إن خلفية الهجوم لا تزال غير معلومة، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت مكالمة طوارئ في الساعة التاسعة والثلث صباحا وأنها متواجدة في مكان الحادث.

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وذكر متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن الخط الحديدي بين مدينتي ريجنسبورج ونورنبرج مغلق منذ الساعة التاسعة،

وأشار إلى أن القطارات تم توقيفها في المحطات المناسبة في الوقت الحالي.

المصدر- البيان

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