انتحار شاب مصري شهير على مواقع التواصل وتوثيق لحظات انتحاره بفيديو.. شاهد

الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام مصرية إن اليوتيوبر ونجم التيك توك المصري محمد رضا انتحر في شقته في القاهرة ووثق لحظات انتحاره الأخيرة بفيديو ورسالة عبر "واتس أب" بعثها لصديقه.

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وبحسب موقع "المصري اليوم"، "صنع الشاب مشنقة لنفسه في غرفته من حبل بلاستيكي، وثبتها في الحامل الحديدي الخاص بمروحة السقف، ليتخذ بعدها القرار النهائي، لشنق نفسه، والسقوط على الأرض جثة هامدة، لتنتقل بعدها النيابة العامة إلى مكان الحادث بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، لمعاينة جثمان محمد رضا، الشاب المنتشر مؤخرا، على تطبيق تيك توك، واستمعت إلى أقوال أسرته، مطالبة الأجهزة استكمال التحريات في الواقعة".



وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغا من أسرة شاب بالعثور على جثته مشنوقا داخل غرفة نومه، انتقل ضباط قسم منشأة ناصر إلى مكان البلاغ، وبفحص هاتفه "تبين أنه مفتوح على تطبيق واتساب، كما ظهرت محادثة جمعت المنتحر وصديقه، الذي ابلغه أنه سينتحر بعد دقائق، وأرسل له صوره المشنقة داخل غرفه نومه".



وبحسب الموقع، كشفت التحريات أن المنتحر وثق لحظة الانتحار على هاتفه بتصوير فيديو لغرفته والمشنقه، وتم التحفظ عليه من جانب الأجهزة الأمنية، وإرساله إلى النيابة العامة، وتم الاستماع لأقوال صديق المنتحر لكشف اللحظات الأخيرة في حياة صديقه، والأسباب التي دفعته إلى الانتحار.



من جانبها أكدت أسرة المنتحر، عدم معرفتها بأسباب انتحار ابنهما، وقالت إنها فوجئت بخبر وفاته عندما دخلوا غرفة نومه ووجدوه جثة هامدة.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة.









روسيا اليوم