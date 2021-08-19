بعد غياب 7 أيام ..العثور على جثة طفلة أعلى سطح منزلها بمصر والنيابة تحقق

الوكيل الإخباري-استعجلت نيابة حلوان، تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة 3 سنوات متوفاة أعلى سطح منزل اسرتها في منطقة حلوان، وبيان وجود شبهة جنائية فى الحادث ، أم أن الوفاة نتيجة سقوط الطفلة واختناقها أثناء لهوها.

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تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بتغيب طفلة منذ 7 أيام بمنطقة حلوان، وانتقل رجال المباحث الى المكان لإجراء عمليات الفحص والتحريات اللازمة حول الواقعة، وعثر على جثة الطفلة أعلى سطح منزل اسرتها بين مجموعة من الأخشاب والطوب، ويكثف رجال المباحث من التحريات للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.



وأجريت النيابة معاينة لجثمان الطفلة وتبين أنها ترتدي ملابسها بالكامل وقد علقت بين كمية من الأخشاب والطوب فوق السطح، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية عنها.

اليوم السابع