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الثلاثاء، 05-10-2021 03:44 م

تمساح يقتل شابا في إندونيسيا ويترك جثته دون التهامها

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الوكيل الإخباري - قتل تمساح شابا /23 عاما كان يبحث عن طُعم لصيد الأسماك في إقليم رياو بإندونيسيا، حسبما أفاد مسؤول اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول في وكالة البحث والإنقاذ المحلية في إندونيسيا، ريو بوترا، إن الشاب كان يبحث عن الديدان التي يتم استخدامها كطعم لصيد الأسماك بالقرب من نهر في منطقة إندراجيري هيلير عندما هاجمه تمساح وسحبه إلى الماء يوم الأحد الماضي.

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وأضاف أنه تم العثور على جثة الشاب في اليوم التالي، وكانت "سليمة، لكن آثار عض التمساح كانت ظاهرة".


وأشار بوترا إلى أن هجمات التماسيح شائعة في المنطقة، وهي موطن معروف لهم.

 

المصدر - البيان 

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