السبت 24-09-2022
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السبت، 24-09-2022 06:27 ص

حادثة أليمة لشاب يوزع دعوات عرسه في مصر

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الوكيل الاخباري - توفي شاب مصري قبل زفافه على عروسه بيومين، فبعد انتهائه من عقد قرانه، كان للقدر كلمة أخرى فبدلاً من أن يرتدي بدلة الفرح ارتدى الكفن الأبيض، في قصة مأساوية شهدتها قرية طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

لم تمض ساعات طويلة، حتى تتفاجأ البلد بالصدمة، وخبر وفاة العريس الشاب أثناء توزيعه بطاقات الدعوة الخاصة بحفل زفافه والذي كان مقررا إقامته اليوم السبت، وسط حالة من الذهول بين الجميع.

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وقال أحد أصدقاء المتوفى، إنه كان يعمل مدربا للسباحة في مدينة السادات، وكان عقد قرانه يوم الأربعاء الماضي، وكان من المقرر أن يتم إقامة حفل الزفاف السبت، ولكنهم فوجئوا بخبر الوفاة في حادث على الطريق الإقليمي أثناء قيامه بتوزيع بطاقات الدعوة لحفل زفافه.

 

البيان


 




 

 


 

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