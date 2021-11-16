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الثلاثاء، 16-11-2021 08:43 م

شاب يضحي بحياته لإنقاذ سيدة لا يعرفها في مصر

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الوكيل الإخباري - دفع شاب مصري حياته ثمنا لشهامته، في حادث مأساوي، عندما حاول إنقاذ سيدة لا يعرفها من السرقة في وضح النهار، فبادر بملاحقة المجرمين الذين سرقوا هاتفها الجوال، مستغلا استقلاله "موتوسيكل"، فلقى حتفه في مصر.

وحسب مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، تعرض الشاب والبالغ من العمر 30 عامًا، لحادث اصطدام من قبل المتهمين الثلاثة الذين تسببوا في مصرعه، نتيجة محاولته مساعدة السيدة، وإعادة الهاتف لها.

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وقال المصدر إن الحادث وقع تحديدًا بمنطقة مزلقان شارع عرابي التابع لنجع الخطبة، ليقع على الأرض ويلقى مصرعه نتيجة الحادث، مؤكدًا أنه تم تحديد المتهمين عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع الذي وقع به الحادث.

وقال المصدر إن أعمال البحث عن المتهمين لضبطهم ما زالت جارية إلى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضهم للنيابة المصرية لتتولى التحقيقات في الواقعة، بمجرد إحضارهم.

المصدر - البيان

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