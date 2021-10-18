الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

562 شكوى على خدمات الاتصالات والبريدية خلال آب الماضي

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها

الحكومة: الدكاكين غير مشمولة بسند أخضر

دراسة آلية لإلغاء المخالفات المتعلقة بوضع الكمامة في المرحلة الماضية

الصحة لـ الوكيل : انحسار حالات التسمم بعد تحديد مصادر التلوث

الإثنين، 18-10-2021 11:09 ص

طالب بالصف السادس يفتح النار في مدرسة بروسيا

1634543554_image


الوكيل الإخباري - بعد أربعة أسابيع من قيام طالب بفتح النار بجامعة في مدينة بيرم الروسية في الأورال، قام طالب بالصف السادس بفتح النار في مدرسة بنفس المنطقة.

وقالت السلطات إن الطالب أطلق رصاصتين في السقف والحائط. ولم يسفر الحادث عن قتلى، وأصيب طالب بإصابات طفيفة وجرى اعتقال الصبي.

اضافة اعلان

 

وتمكن 300 طالب و30 مدرسا من مغادرة المبنى في قرية سارس بمفردهم.

وذكرت وسائل إعلام أن مدير المدرسة تمكن من إقناع الطالب / 12 عاما/ بتسليم السلاح. ويتردد أن الصبي أخذ السلاح سرا من والده.

ولم تفصح السلطات في البداية عن أي معلومات بشأن خلفية الواقعة. وأفادت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن أحد دوافع الهجوم هو تعرض الصبي للتنمر في المدرسة.

وقررت سلطات المدرسة تعطيل الدراسة اليوم.

وكان طالب بكلية الحقوق قد فتح النار من بندقية صيد منذ شهر في مدينة بيرم، على بعد نحو 1200 كيلومتر شرق موسكو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 أخرين.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

أميركا.. طفل يقتل أمه رميا بالرصاص بطريقة مروعة

خلاط

حادث انقلاب بداية تحويلة عين غزال باتجاه مسلخ عمان

تفسير-رؤية-حلم-دخول-السجن-في-المنام

الصين.. رجل يحرق زوجته السابقة خلال بث مباشر على الانترنت - صور

airplane9

نجاة ركاب طائرة مصرية بعد انفجار إطاراتها الأربعة

8202128185450313541970

حادث دهس شخصين في شارع مكة

إدرة السير 1

14 إصابة إثر حادث سير في إربد