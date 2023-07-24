فيديو- حريق هائل يتسبب بوفاة العشرات في بلد عربي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل نشوب 97 حريقا أمس الأحد في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية.

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وسجلت ولايات بجاية، البويرة، وجيجل الحرائق الأوسع رقعة. وهذا بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان.



تسجيل نشوب 97 حريقا مسّ الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية، خلال ليلة الإثنين.

الحرائق أسفرت عن وفاة 15 شخصا و26جريحا.

سجلت ولايات بجاية البويرة جيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح.



اللهم برداً وسلاماً على الجزائر 🤲🇩🇿 وزارة الداخلية :تسجيل نشوب 97 حريقا مسّ الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية، خلال ليلة الإثنين.الحرائق أسفرت عن وفاة 15 شخصا و26جريحا.سجلت ولايات بجاية البويرة جيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح.اللهم برداً وسلاماً على الجزائر 🤲🇩🇿 pic.twitter.com/87ff7C1Cvd July 24, 2023

روسيا اليوم