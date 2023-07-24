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الإثنين، 24-07-2023 02:33 م

فيديو- حريق هائل يتسبب بوفاة العشرات في بلد عربي

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل نشوب 97 حريقا أمس الأحد في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية.

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وسجلت ولايات بجاية، البويرة، وجيجل الحرائق الأوسع رقعة. وهذا بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان.

 

 

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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