الخميس 28-07-2022
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الخميس، 28-07-2022 10:23 ص

كما حدث مع الطالبة المصرية.. جريمة بشعة التقطتها كاميرا مراقبة في روسيا-صور

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الوكيل الإخباري-على طريقة قتل طالبة جامعة المنصورة في مصر، وثقت كاميرا مراقبة في سيارة عابرة جريمة قتل بشعة في مدينية نوفوسيبيرسك بروسيا، والتي راحت ضحيتها شابة في ربيعها السادس عشر، على يد شاب يبلغ من العمر 27 عامًا.

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وحسب موقع "روسيا اليوم"، قام الجاني وهو مواطن طاجيكستاني يدعى رومان خامراييف بقتل الفتاة التي تدعى أناستاسيا راكوفان في مكان عام بواسطة سكين.


وقد اعتقلت الشرطة القاتل وسلّمته للمحققين؛ لمعرفة حيثيات الجريمة، وفتحت قضية جنائية وفقا المادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية.


وحسب "روسيا اليوم"، تذكرنا هذه الجريمة بحادثة مماثلة وقعت قبل أسابيع في مصر، حين عمد طالب إلى قتل زميلته أمام الجامعة وعلى مرأى من الجميع.

 



 


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