السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 07:02 م

مصرع ثلاثة مهاجرين بحريق مبنى سكني في فرنسا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون فرنسيون مصرع ثلاثة مهاجرين في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد يوم السبت، جراء حريق اندلع في مبنى سكني عام.

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وقال مصدر قضائي إن طفلا يبلغ عامين وشخصا بالغا أصيبا بجروح خطرة في حريق المبنى الذي من المعروف أن مهاجرين أغلبهم نيجيريون يقطنونه بشكل غير قانوني، مضيفا أن الرجال الثلاثة الذين لقوا حتفهم مهاجرون غير شرعيون.


من جهته، قال قائد الشرطة فريدريك كاميليري لوكالة "فرانس برس" إنه لم يتم بعد تحديد سبب الحريق الذي اندلع في المساحة المشتركة بين الشقق.


وأضاف "هناك نقطة تداول مخدرات سيئة السمعة هنا وتوتر بين السكان والمروجين".


وأفادت الشركة المشرفة على المبنى والتي تدير سلسلة من المساكن العامة في المنطقة، بأن المبنى كان على قائمة الهدم.


وقالت نائب رئيس بلدية مرسيليا سامية غالي "رغم أن سبب الحريق لم يحدد بعد.. ما هو واضح هو أن ظروف العيش المزرية للمقيمين هنا وفي مباني سكنية عامة أخرى في مرسيليا يخلق وضعا خطيرا ومخاطر جسيمة للجميع".
وواجه ساسة مرسيليا اتهامات بتجاهل التحذيرات بشأن الإسكان غير الآمن في عام 2018، عندما لقي ثمانية أشخاص حتفهم في انهيار مبنيين في وسط المدينة الساحلية.

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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