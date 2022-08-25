مصر توضح حقيقة فيديو لرجل يقتل زوجته ويتجول بها في الشارع .. شاهد

الوكيل الإخباري-أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيان حول مقطع فيديو انتشر مثل النار في الهشيم لرجل يحمل زوجته ويتجول بها في الشارع بمنطقة 6 أكتوبر مما ادعى مصور الفيديو انه قتلها .
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، انها قامت بضبط الرجل وفور التحقيق معه تبين أن الواقعة قديمة حدثت منذ (3) أشهر وأن السيدة المشار إليها"زوجته"،حيث تشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعي فقام بحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما، وبإستدعاء زوجته أيدت ما سبق وقررت بعدم إتهام زوجها .
أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر)، وبسؤاله قرر أن الواقعة قديمة حدثت منذ (3) أشهر وأن السيدة المشار إليها"زوجته"،حيث تشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعى فقام بحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما،بإستدعاء زوجته أيدت ما سبق وقررت بعدم إتهامها لزوجها pic.twitter.com/cdYUtEOiTF— وزارة الداخلية (@moiegy) August 24, 2022
قتل مراته في ٦ اكتوبر من يومين وشايلها وماشي بيها عادي— عماد الشبراوي [email protected] (@W8JcJmLfj9CsPtT) August 24, 2022
يا سواد السواد
القتل بقى ذي تسليك السنان
إلى الله المشتكى pic.twitter.com/C3nnpZ7sjn
هذا الذكر قتل زوجته يوم أمس ثم حملها وتمشي بها في الشارع و أخذها رماها في عائلتها ( الجريمة في مصر في منطقة 6 اكتوبر) !! غير خائف و يقول للناس ( عادي صوروني) !! متداول في #مصر #حق_النساء #العراق #بايدينا_نسقط_فرعون_وجنوده pic.twitter.com/DsisZsJsYC— علي المعلم (@aliahm1998) August 24, 2022