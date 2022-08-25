مصر توضح حقيقة فيديو لرجل يقتل زوجته ويتجول بها في الشارع .. شاهد

الوكيل الإخباري-أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيان حول مقطع فيديو انتشر مثل النار في الهشيم لرجل يحمل زوجته ويتجول بها في الشارع بمنطقة 6 أكتوبر مما ادعى مصور الفيديو انه قتلها .







وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، انها قامت بضبط الرجل وفور التحقيق معه تبين أن الواقعة قديمة حدثت منذ (3) أشهر وأن السيدة المشار إليها"زوجته"،حيث تشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعي فقام بحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما، وبإستدعاء زوجته أيدت ما سبق وقررت بعدم إتهام زوجها .



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أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر)، وبسؤاله قرر أن الواقعة قديمة حدثت منذ (3) أشهر وأن السيدة المشار إليها"زوجته"،حيث تشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعى فقام بحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما،بإستدعاء زوجته أيدت ما سبق وقررت بعدم إتهامها لزوجها pic.twitter.com/cdYUtEOiTF August 24, 2022

وتفاعل المتابعون في الساعات الماضية مع مقطع الفيديو بشكل كبير معتقدين انها حادثة قتل لحين بيان الواقعة .



يا سواد السواد

القتل بقى ذي تسليك السنان

إلى الله المشتكى قتل مراته في ٦ اكتوبر من يومين وشايلها وماشي بيها عادييا سواد السوادالقتل بقى ذي تسليك السنانإلى الله المشتكى pic.twitter.com/C3nnpZ7sjn [email protected] (@W8JcJmLfj9CsPtT) August 24, 2022