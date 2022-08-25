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الخميس، 25-08-2022 11:27 ص

مصر توضح حقيقة فيديو لرجل يقتل زوجته ويتجول بها في الشارع .. شاهد

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الوكيل الإخباري-أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيان حول مقطع فيديو انتشر مثل النار في الهشيم لرجل يحمل زوجته ويتجول بها في الشارع بمنطقة 6 أكتوبر مما ادعى مصور الفيديو انه قتلها . 



وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، انها قامت بضبط الرجل وفور التحقيق معه تبين أن الواقعة قديمة حدثت منذ (3) أشهر وأن السيدة المشار إليها"زوجته"،حيث تشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعي فقام بحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما، وبإستدعاء زوجته أيدت ما سبق وقررت بعدم إتهام زوجها .

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وتفاعل المتابعون في الساعات الماضية مع مقطع الفيديو بشكل كبير  معتقدين انها حادثة قتل لحين بيان الواقعة .

 

 

 

 




 

 


 

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