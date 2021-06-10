مصر .. مقطع فيديو يفضح مسن تحرش بفتاة والأمن يقبض عليه !

الوكيل - تداول رواد السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يظهر فيه شخص مسن داخل أحد أتوبيسات النقل العام بمحافظة القاهرة وهو يقوم بالتحرش بفتاة، ويظهر في الفيديو وقوع مشاجرة بينه وبين الفتاة بعد أن قامت الفتاة بتصويره أثناء التحرش بها في الحافلة.

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وعقب تداول مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا، وبعد أن قامت الفتاة التي تم التحرش بها داخل حافلة النقل العام، بتقديم بلاغ في قسم شرطة الأزبكية اتهمت فيه شخص مسن بالتحرش بها داخل أحدى حافلات النقل العام في منطقة رمسيس التابعة لدائرة قسم شرطة الأزبكية، و ما دفعها لضربه والتشاجر معه، وتابعت بأن الركاب في الحافلة تعدوا عليه بالضرب وأجبروه على النزول منها.

على الفور قامت إدارة الفحص والمتابعة لجرائم الأنترنت بمديرية أمن القاهرة بالعثور على الفيديو محل الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لمعرفة تفاصيل الواقعة وأصدرت النيابة العامة أمر بضبط وإحضار المتهم، وطالبت من المباحث سرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

المصدر : الهدف