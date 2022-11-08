مقتل امرأة حامل طعنا في الدنمارك ونجاة طفلها

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الدنماركية، يوم الاثنين ، أن شاباً أفغانياً قُبض عليه في الدنمارك بعد اعتداء مميت على امرأة حامل.



وألقت الشرطة القبض على المشتبه به (24 عاماً)، صباح اليوم، بتهمة قتله المرأة البالغة من العمر 37 عاماً.



وقالت الشرطة إنه يجري الآن استجواب المتهم قبل أن تقرر محكمة غداً ما إذا كان سيتم حبسه احتياطياً.



وقام الجاني بسحبها من سيارتها وطعنها عدة مرات، وأعلن لاحقاً عن وفاتها في المستشفى.



وأعلنت الشرطة، يوم الجمعة، أن طفلها الذي لم يكن قد وُلد بعد، وهو ذكر، نجا بطريقة ما من الهجوم وأمكن إنقاذه.

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