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الإثنين، 07-11-2022 11:55 ص

نهاية مأساوية لشابة أثناء تنفيذ قفزة في كولومبيا لهذا السبب- صور

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الوكيل الإخباري - لقيت شابة كولومبية حتفها بعد سقوطها من ارتفاع شاهق أثناء تأدية قفزة “بنجي”، بسبب إساءة فهم مدربتها.

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ذهبت ياسينيا موراليس غوميز، لممارسة رياضة قفز “البنجي” لأول مرة برفقة صديقتها، وتزعم التقارير المحلية بأن الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً، سمعت المدربة وهي تقول اقفزي الآن بالخطأ في الوقت الذي كان أمر القفز موجهاً لصديقتها.

 

ولأن حزام الأمان والحبل لم يكونا قد ثبتا على جسمها، فقد سقطت الشابة من ارتفاع شاهق، وتم الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث، وكشفت التقارير الطبية في وقت لاحق أنها توفيت بنوبة قلبية خلال السقوط.

وقالت شركة “سكاي بانجي” التي تنظم عمليات القفز، بأن الحادث كان جراء سوء فهم الشابة لأوامر المدربة، وأنها تتعاون مع التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

 

وقالت عائلة الشابة، إن ابنتهم الراحلة، كانت تتمتع بروح المغامرة إضافة إلى المرح والعفوية، وتحب مساعدة الآخرين دون مقابل.

 


 


 

 

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