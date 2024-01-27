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السبت، 27-01-2024 09:44 ص

وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير مروّع في مصر -فيديو

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الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو لحادث تصادم مروع وقع صباح يوم الخميس وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

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وشهد الطريق الزراعي القاهرة-الإسكندرية قرب بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية حادث تصادم مروع حيث اصطدمت شاحنة (سيارة نقل) بأخرى قادمة في الاتجاه المعاكس ما أسفر عن وقوع الحادث .

وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة الأولى نتيجة السرعة الجنونية ما أسفر عن انحرافها واصطدامها بالسيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وفاة قائدها في الحال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.


وتم إخطار النيابة المصرية التي تولت التحقيق في الواقعة.

 

 

 

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