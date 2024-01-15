جريمة مروّعة... خدرت زوجها وقطعت جثته 40 جزءاً في مصر

الوكيل الإخباري - تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع ربة منزل وصديقها، لاتهامها بقتل زوجها وتقطيع جثته ووضعها في أكياس وإلقائها بصندوق القمامة بمدينة بدر.



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وتمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من حل لغز غياب عامل في مدينة بدر، بعد بلاغ من زوجته إلى قسم الشرطة، ادعت فيه تغيب زوجها عن المنزل دون علمها بمكانه، زاعمة أنه مريض نفسي. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية المصرية بإجراء التحريات اللازمة التي توصلت إلى عدم صحة البلاغ.

كما كشفت تحريات النيابة المصرية أن الزوجة قررت التخلص من الزوج، واتفقت مع صديقها على قتله، ثم أعطت زوجها عدداً من الأقراص المخدرة، واتصلت بصديقها ليحضر إلى المنزل، وضربا المجني عليه على رأسه بعصا خشبية أثناء نومه، ما أدى إلى مصرعه فوراً.

بعدها سحبا المجني عليه إلى حمام المنزل، وقاما بتقطيعه إلى 40 جزءاً مقسمين بـ10 أكياس وتوزيعها على صناديق قمامة متفرقة مجاورة للمنزل بمدينة بدر، حتى تأكلها الكلاب .



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