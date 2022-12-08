الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

التدريب المهني تؤكد أهمية العلاقة التشاركية مع الهاشمية للمصابين العسكريين

مشاركة أردنية في أبوظبي بمعرضي الأغذية والتمور

13 إعلاميًا يتدربون على إنتاج الوثائقيات بالموبايل

الصحة للاردنيين : التزموا بهذه العادات للحد من انتشار فيروس يصيب الأطفال

مكافحة المخدرات تضبط 100 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر مخدرات بالمفرق

%52 حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

العراق سيحول رواتب 200 ألف متقاعد عراقي يقيمون في الأردن شهريا

اعتداء على مدير مركز صحي في عمان

ورشة عمل لرفع الوعي حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

ورشة توصي بإنشاء محطات معالجة لزيبار الزيتون واستغلاله في الصناعات

الخميس، 08-12-2022 04:52 م

وفاة طالبة داخل مدرسة في مصر ... هل قتلها معلمها؟

456897_5_1668847710


الوكيل الإخباري-موجة غضب واسعة على مواقع التواصل بعد وفاة طفلة مصرية لم تتجاوز 11 عاما إثر تقارير أشارت إلى أنها أصيبت بسكتة قلبية عقب تعرضها للضرب من قبل مدرسها.

وكانت محافظة أسيوط جنوب مصر قد شهدت واقعة وفاة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط، داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، بحسب موقع "القاهرة 24".
Advertisement


واتهم والد الطفلة، ريناد، التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المدرسة، أحد المعلمين بالتسبب في وفاتها، نظرا لتعديه عليها بالضرب باستمرار، موضحًا أنه حرر محضرا رسميا اتهم فيه المعلم بالتسبب في وفاة نجلته.

وقال إن ابنته قبل وفاتها بيوم واحد تعرضت للضرب من قبل مدرس اللغة العربية، وهو ما أدى لإصابتها بيدها، مشيرا إلى أن والدتها قامت بالتقاط صورة للإصابة بيدها ونشرتها على صفحة المدرسة على موقع "فيسبوك"، من أجل إبلاغ الإدارة.

اضافة اعلان


وأكد أن ابنته في اليوم التالي أصيبت بحالة نفسية وطلبت منه عدم الذهاب إلى المدرسة خوفا من عقاب المدرس، مؤكدا أنه طمأنها بعدم تعرض المدرس لها، وطالبها بالذهاب إلى مدرستها وحصل على رقم هاتفه للاتصال بها في حال حدوث أي مشاكل من قبل المدرس.

وأضاف أنه فوجئ بزيارة مدرسين له يخبروه بضرورة الذهاب إلى المدرسة من أجل الاطمئنان على ابنته لإصابتها بوعكة صحية، مشيرا إلى أنه فور ذهابه إلى المدرسة وجد ابنته جثة هامدة وبها آثار لعاب تخرج من فمها بجانب تبولها لا إراديا على نفسها.

وأوضح والد الضحية أن جهات التحقيق قررت حبس المعلم المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب المبرح حتى الموت 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى التحقيق مع مديرة المدرسة بشأن الواقعة.

وسألت النيابة العامة مدير إدارة حماية الطفل المختص، فقرر أنه بفحص الحالة ومناقشة أولياء أمور الأطفال، توصل إلى إيذاء المتهم الأطفال بالمدرسة بدنيًّا بدلًا من توجيه النصح لهم، وانتهى مبدئيا إلى مخاطبة مديرية التربية والتعليم المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة الخطر وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.


وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ضربه المجني عليها، مدعيًا تفاجؤه بسقوطها مغشيًا عليها، فحاول والعاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى.

 

لبنان24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1017737-638059989352608350

مأساة في بلد عربي: دفنوا أحياء وهذا ما حصل

638d5c07ba364

ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين في انزلاق للتربة بكولومبيا

638d89554c59b733b02aab2c

انفجار مركبة في مدينة القامشلي السورية .. صور

638c36954c59b70e09469632

حادث مروع في موسكو .. قطار كهربائي يصطدم بمركبة -فيديو

اسعاف مصر3

مصابون ووفيات .. حادث دهس مروع في مصر

638b17a54c59b76323526de4

مصر.. فتاة تقتل خطيبها شنقاً قبل أيام من زفافهما