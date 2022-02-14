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الإثنين، 14-02-2022 10:05 ص

10 سنوات سجنا لمواطن سعودي أحرق زوجته بـ ماء النار

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة جدة السعودية الحكم بسجن مواطن سعودي أحرق وجه زوجته بماء النار بزعم أن شريكة حياته «لا تطيعه وحرمته من رؤية أولاده».

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وجاء الحكم النهائي بسجن الزوج 10 سنوات وتعويض المعتدى عليها 100 ألف ريال مع التعهد المشدد بعدم التعرض لها قولا أو فعلا.

 

وفي التفاصيل، فقد أقدم الزوج على سكب ماء النار على وجه الزوجة ولاذ بالفرار. وتطوعت المحامية السعودية في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء نجود قاسم بالدفاع عن الضحية على مدى 5 سنوات من المداولات القضائية، مع فريق عمل قانوني ومختصات من جمعية حماية الأسرة، وانتهى ملف الواقعة بالاقتصاص للزوجة المحروقة بحكم نهائي.

 

البيان 

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