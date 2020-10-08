79 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري

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- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع (1246) حالة اسعافية مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.كما تم التعامل مع (86) حادث إنقاذ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير (2408) مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات، وذلك من خلال فريق المواد الخطرة.وبينت المديرية انه تم التعامل مع (79) حريق لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة وأعشاب جافة أتت على مساحات واسعة من الأراضي، مضيفة أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق والسيطرة عليها ومنع انتشارها للاماكن المجاورة.