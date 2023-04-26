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الأربعاء، 26-04-2023 09:21 ص

أدلة جديدة على خطر تشخيص السكري بعد كورونا

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الوكيل الإخباري- ربطت دراسة جديدة في جامعة بريتش كولومبيا الكندية بين عدوى كورونا وبين زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، لمدة تزيد عن 30 يوماً بعد تشخيص العدوى.

وأجريت الدراسة على 630 ألف شخص في مقاطعة بريتش كولومبيا، وقالت إن ما بين 3% و5% من حالات السكري التي تم رصدها بين العينة، تُعزى إلى كوفيد- 19.
ووفق موقع "إفري داي هيلث"، توصلت الدراسة إلى أن عدوى فيروس كورونا المستجد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري بنسبة 17%.
وكانت دراسات سابقة قد توصلت إلى نتائج متضاربة عن علاقة عدوى كورونا وزيادة خطر السكري، منها دراسة قالت إن العدوى تزيد احتمال السكري بنسبة 40%، وفي المقابل قالت دراسة أخرى إن معظم هؤلاء المرضى كانوا قد أصيبوا بالسكري قبل العدوى دون أن يعلموا بالتشخيص.
وتمتاز الدراسة الجديدة باتساع قاعدة البيانات، وتحديد عدد المصابين بالسكري من بينهم قبل العدوى، كما تميزت بامتداد فترة متابعة المرضى (257 يوماً) لرصد آثار كورونا طويل الأمد.
واقترحت الدراسة اعتبار خطر الإصابة بالسكري من بين الآثار طويلة الأمد لكورونا، وضرورة مراقبة المصابين بالعدوى لتفادي عدم تشخيص السكري مبكراً.

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