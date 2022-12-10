السبت 10-12-2022
الوكيل الاخباري

الأميرة بسمة بنت طلال: خطط التمكين السياسي للمرأة فرصة لزيادة مشاركتها في صنع القرار

35.51 بالمئة نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الساعة الخامسة والربع

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

وزير الزراعة يتفقد المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية في عمان

عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع الكهرباء في عموم السودان

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 50 ألف دينار لدعم أندية المحافظة

أول تعليق إيراني على دعوة الرئيس الصيني طهران لعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

28.36 % نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الساعة 3 عصراً

الأعلى للسكان : تحديات سكانية تشهدها المملكة

إضراب الممرضات يتسبب في إلغاء أكثر من 1500 عملية في بريطانيا

السبت، 10-12-2022 02:57 م

أدمغة المراهقين تصاب بالشيخوخة المبكرة بسبب القيود خلال جائحة كورونا

638f0f144236046f34001afe (1)


الوكيل الإخباري - أدى الإجهاد الناجم عن العيش خلال عمليات الإغلاق الوبائي إلى تسريع شيخوخة أدمغة المراهقين. 

اضافة اعلان


وحتى لو تركت فترة المراهقة في وقت متأخر جدا، فقد تتذكر أنها قد تكون فترة مضطربة من حيث الأفكار والمشاعر، وهناك الكثير من إعادة التنظيم التي تجري في الدماغ - حتى بدون الجائحة العالمية وعمليات الإغلاق المرتبطة بها.


وخلصت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إلى أن الوباء قد "يسرع'' بعضا من إعادة تنظيم وترقق القشرة وزيادة حجم الحُصين وأجزاء اللوزة في الدماغ.


ويقول عالم النفس إيان جوتليب، مدير معهد ستانفورد للتطوير العصبي، Affect، ومختبر علم الأمراض النفسية (SNAP) في كاليفورنيا: "نحن نعلم بالفعل من الأبحاث العالمية أن الوباء قد أثر سلبا على الصحة العقلية لدى الشباب، لكننا لم نكن نعرف ما الذي كان يفعله جسديا بأدمغتهم". 

 

ونظر الفريق في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للدماغ لـ 81 فردا قبل الوباء (بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2019)، و82 فردا أثناء الوباء (بين أكتوبر 2020 ومارس 2022) ولكن بعد تخفيف قيود الإغلاق (ربيع 2020، في ولاية كاليفورنيا).


وبعد ذلك، قام الباحثون بمطابقة الأفراد من كلا المجموعتين باستخدام عوامل تشمل الجنس والعمر وحالة البلوغ والعرق وضغوط الحياة المبكرة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، لمنحهم نقاط مقارنة متعددة.


وما أظهره المسح هو أن عملية شيخوخة الدماغ قد تسارعت على ما يبدو في مجموعة ما بعد الوباء. وأدت فترات الإغلاق التي تقل عن عام، إلى ما يعادل ثلاث سنوات من شيخوخة الدماغ في الاختيار الثاني للشباب.


كما لوحظ تدهور الصحة العقلية في مجموعة ما بعد الوباء، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك مرتبطا بشكل مباشر بعمر الدماغ. وما لا تستطيع هذه الدراسة إخبارنا به هو ما إذا كانت هذه التغييرات ستكون دائمة، أو ما إذا كانت هناك المزيد من مشاكل الصحة العقلية التي ستنشأ من التغييرات المتسارعة في هياكل الدماغ الرئيسية هذه.


ويخطط الفريق لمواصلة تتبع المجموعة نفسها من الأشخاص مع تقدمهم في السن، والبحث عن مزيد من التغييرات في بنية الدماغ وأي مضاعفات صحية عقلية قد تتطور.


وتم تجنيد جميع الشباب لدراسة الاكتئاب خلال فترة البلوغ. ومع ذلك، فإن وصول "كوفيد-19" - والتوقف المؤقت للدراسة أثناء عمليات الإغلاق - أرسل البحث في اتجاه مختلف.


ويمكن أن تشير النتائج إلى الحاجة إلى تصحيح دراسات الدماغ الأخرى التي يجب أن تأخذ في الاعتبار تسارع الشيخوخة العصبي.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا ٣

بريطانيا: ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بفيروس كورونا

_111445974_6593084b-3ef4-4ba4-bacb-d057ae1936a3

هونغ كونغ تقرر خفض فترة عزل مصابي فيروس كورونا

6390aa194236046e01007de4

كيف نفرق بين 'كورونا' والفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا

1583952355.1997

عالم سابق بووهان يفجر مفاجأة.. أميركا مسؤولة عن تسرب كورونا

227757

الصين.. بكين تلغي شرط اختبارات كورونا السلبية في بعض الأماكن العامة

54818502_101

فيروس كورونا: ما سبب ضعف نسبة تلقيح كبار السن في الصين؟

أخبار متعلقة
458204_34_1669814833

الصين ترد على انتقادات كورونا.. وتنتقد مناورات "الخصوم"

_116502342_29533110-6c9a-4cbb-b055-a0509c4907f8

الصين تكثف عمليات تطعيم المسنين ضد كوفيد 19

_127798833_chinaprotest2reuters

المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد

manar-05668820016569336293

بكين تنفي أن يكون الشعب الصيني محبطا من إجراءات مكافحة كورونا

22111101001014_org

جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض 'كوفيد'

63817608a6747

الصين : ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا