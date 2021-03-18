أذربيجان تسجل إصابات بـالسلالة البريطانية لفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني لأمراض الدم في أذربيجان عن اكتشاف السلالة "البريطانية" لفيروس كورونا في البلاد.

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وقال المركز في بيان، اليوم الخميس: "الأشخاص الذين يدخلون أراضي أذربيجان يخضعون إلى التحليل الجينومي لـ"سارز كوف-2" ..الذي كشف 3 حالات [من السلالة البريطانية لفيروس كورونا]".



ورصدت سلالة بي.1.1.7 لأول مرة في بريطانيا، في سبتمبر/ أيلول 2020، واكتشفت منذ ذلك الحين في أكثر من 100 دولة.



ولدى هذه السلالة 23 تحورا في شفرتها الجينية، وهو عدد كبير نسبيا، وسهل بعض هذه التحورات من انتشارها.

يقول العلماء إنها أكثر قدرة على العدوى بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70 في المئة من السلالات السائدة الأخرى.

المصدر : سبوتنك







