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الأربعاء، 02-02-2022 02:00 م

أستراليا تنفي أن تكون سفينة حربية مصدر إصابات بكورونا في تونغا

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الوكيل الاخباري - أكد كبار مسؤولي الدفاع الأستراليين أن سفينة حربية أوصلت مساعدات إلى تونغا لم تكن مصدر تفش لكورونا دفع المملكة الواقعة بمنطقة الهادئ والتي كانت خالية من الفيروس سابقا لفرض إغلاق.

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وصدرت أوامر لسكان الدولة النائية التي تحاول جاهدة تجاوز تداعيات انفجار بركاني أحدث موجات تسونامي ضخمة، بالتزام منازلهم اليوم الأربعاء بعدما ثبتت إصابة عاملين في الميناء بكورونا في العاصمة نوكي ألوفا.

والإصابتان هما من بين أولى الحالات التي تسجل في البلد الذي يعد مئة ألف نسمة، فيما أكد مسؤولون لاحقا أن ثلاثة من أفراد عائلتيهما أصيبوا بالفيروس، يخضعون لحجر صحي.

وتخوف أهالي تونغا من ظهور الفيروس منذ بدأت سفن أجنبية توزيع مساعدات غداة انفجار البركان في 15 يناير.

وأرسلت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وفيجي وبريطانيا سفنا تحمل مساعدات تشمل مياه شرب ومعدات طبية وأخرى للإنشاء.

ورست سفينة "HMAS Adelaide" الأسترالية في نوكي ألوفا لإنزال إمدادات الأسبوع الماضي، رغم تفشي كورونا في أوساط أفراد طاقمها.

وتخضع جميع عمليات إيصال المساعدات بحرا إلى قواعد صارمة تمنع المخالطة في مسعى لمنع وصول الفيروس إلى الجزيرة، بما يشمل ترك المواد معزولة مدة ثلاثة أيام قبل أن يتعامل معها سكان تونغا.

وأكد مسؤول عمليات قوات الدفاع الأسترالية اللفتنانت جنرال غريغ بيلتن، أن تفشي الفيروس "لا يبدو أنه جاء من (سفينة) Adelaide".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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