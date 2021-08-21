ألمانيا تشهد ارتفاعا ثابتا في معدلات الإصابة بكورونا

الوكيل الاخباري- وصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وسط ارتفاع مطرد مدعوم من متغير "دلتا".

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وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، معهد روبرت كوخ، اليوم السبت إنه تم الإبلاغ عن 51.6 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن خلال الأيام السبعة الماضية، وهذه هي المرة الأولى منذ 25 مايو التي يتجاوز فيها معدل الإصابة 50 ، لكنه في ازدياد منذ أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 4.9 في أوائل شهر يوليو.



وأضاف مركز مكافحة الأمراض أنه تم الإبلاغ عن 8092 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 5644 في الأسبوع السابق. ويتم الكشف عن المزيد من الحالات مع انتهاء الإجازات الصيفية وعودة الأطفال إلى المدارس في بعض أجزاء ألمانيا.



وتحاول السلطات الألمانية تنشيط حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد، والتي تباطأت بشكل كبير، وأظهرت الأرقام الرسمية أن 63.8 في المئة من سكان ألمانيا تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى يوم الخميس، وأن 58.5 في المئة تم تطعيمهم بالكامل (بجرعتين).

المصدر: روسيا اليوم