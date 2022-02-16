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الأربعاء، 16-02-2022 09:57 م

ألمانيا تقرر تخفيف قيود مكافحة كورونا على نطاق واسع

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الوكيل الاخباري - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على إلغاء غالبية قيود كورونا اعتبارا من 20 آذار المقبل، مع الإبقاء على تدابير الحماية مثل ارتداء الكمامة والتباعد.

وبحسب موقع (دويتشه فيله)، وصف شولتس في مؤتمر صحفي اليوم، عقب المشاورات التي عقدتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لبحث إجراءات مواجهة كورونا، في يوم تم تخصيصه للجائحة، مشيرا إلى أن ألمانيا تجاوزت موجة أوميكرون بصورة أفضل مقارنة بدول مجاورة.

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