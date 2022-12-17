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السبت، 17-12-2022 12:01 م

أيهما أفضل ضد كورونا... اللقاح أم العدوى؟

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الوكيل الإخباري - قارنت دراسة هي الأولى من نوعها بين فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع المناعة المكتسبة من العدوى، في الوقاية من الوفاة والاستشفاء وزيارات قسم الطوارئ، وحسمت النتيجة لصالح اللقاح.

ووجدت الدراسة في جامعة فاندربيلت أن معدل الوفيات كان منخفضاً بين المطعمين، خاصة الذين يبلغون 60 عاماً أو أكثر.

وقالت الدراسة التي نشرتها دورية "أمريكان جورنال أوف بابليك هيلث" إن نسبة دخول الملقحين ضد كورونا إلى المستشفى كانت أقل بـ 37% مقارنة مع الذين لديهم مناعة مكتسبة من عدوى سابقة بالفيروس.

واعتمدت الدراسة على بيانات سكانية كبيرة لولاية إنديانا بأكملها، ووجدت أن معدل الإصابة بالفيروس كان أعلى بـ 6.7% بين الملقحين مقارنة مع المصابين سابقاً.

وقال الدكتور شون غرانيس المشرف على الدراسة: "يبدو أن معدل الوفيات المنخفض  للملحقين الذين أصيبوا بالفيروس يرجع إلى التطعيم وليس إلى ميل إلى السلوكيات التي تتجنب المخاطر، مثل وضع الكمامات، وتعقيم اليدين، والتباعد الاجتماعي".

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