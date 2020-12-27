الأحد 27-12-2020
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ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا بلبنان والمستشفيات تحذر

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الأحد، 27-12-2020 06:02 م

ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا بلبنان والمستشفيات تحذر

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الوكيل الاخباري - حذرت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان اليوم من أزمة كبيرة اذا ما استمر الارتفاع في إصابات كورونا على النحو القائم، ما قد يؤدي الى عدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على استقبال المصابين.
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وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في تصريح اذا استمرت الاصابات على هذا المستوى سيصبح الوضع كارثيا ، علما ان نصف عدد المستشفيات الخاصة بدأ يستقبل مرضى كورونا على الرغم من خطورة انتقال العدوى الى الطواقم الطبية.

وقال" نسبة الاصابات بكورونا أصبحت عالية جدا وهي مرشحة للازدياد في فترة عيد رأس السنة، ولا اعتقد ان الاجراءات الأمنية ستكون مشددة لدرجة تجعل غالبية اللبنانيين يلتزمون بها.

وكان التقرير الاخير لوزارة الصحة اللبنانية الصادر ليل امس اشار الى تسجيل 12 حالة وفاة و1403 اصابات مما يرفع عدد الوفيات الاجمالي الى 1379 الف حالة وفاة، وعدد الاصابات الى 169 الفا و472 اصابة.

 




 

 


 

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