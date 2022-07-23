السبت 23-07-2022
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السبت، 23-07-2022 10:14 ص

اكتشاف سمات أوميكرون التي تجعله الأكثر قدرة على الانتقال من متحورات الأخرى

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم يضاعف من خطر الاستشفاء المرتبط بعدوى متغير أوميكرون، حتى لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم وحصلوا على جرعات معزّزة.

وأجريت الدراسة في معهد سميدت للقلب بنيويورك، وقالت إن هذا المتغير الفيروسي ينشر عدوى طفيفة الأعراض عادة، لكن خطره على مرضى ارتفاع ضغط الدم لا ينبغي الاستهانة به.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية "هايبرتنشن"، تعتبر الوقاية من العدوى أمراً بالغ الأهمية لدى مرضى ضغط الدم.
واعتمدت الدراسة على سجلات مستشفى سيدار- سيناي خلال الفترة بين أول ديسمبر (كانون أول) 2021 و20 إبريل (نيسان) 2022.

ووجدت الدراسة أن حالات ارتفاع ضغط الدم المزمنة ترتبط بنتائج أسواً فيما يتعلّق بالإصابة بمتغير أوميكرون، وهو الطفرة السائدة حتى الآن من فيروس كورونا.

ودعت الدراسة المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى مناقشة العلاج المضاد للفيروسات مع أطبائهم في حال الإصابة بمتغير أوميكرون.

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روسيا اليوم 

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