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السبت، 16-07-2022 10:00 ص

الأمم المتحدة: كورونا سبب أكبر تراجع في تطعيمات الأطفال خلال جيل

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الوكيل الإخباري - لم يحصل حوالي 25 مليون طفل حول العالم على اللقاحات الدورية التي تحميهم من الأمراض التي تهدد الحياة في العام الماضي، إذ تستمر تداعيات الجائحة في تعطيل الرعاية الصحية في أنحاء العالم.

ويزيد هذا بمقدار مليوني طفل عن عام 2020، عندما تسبب فيروس كورونا في فرض إجراءات إغلاق حول العالم، وستة ملايين طفل أكثر من عام 2019، وفقاً لبيانات جديدة أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية.

ووصفت يونيسف الانخفاض في تغطية التطعيمات بأنه أكبر تراجع مستدام في تطعيم الأطفال في جيل واحد، مع عودة معدلات التغطية إلى مستويات لم نشهدها منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكان الكثيرون يأملون في أن يشهد عام 2021 تعافي بعض الأمور بعد العام الأول من انتشار الجائحة، لكن الوضع ساء بالفعل، مما أثار تساؤلات حول جهود تعويض الخسائر.

وقالت يونيسف إن التركيز على حملات التحصين ضد مرض كوفيد-19 في عام 2021، وكذلك التباطؤ الاقتصادي والضغط على أنظمة الرعاية الصحية، أعاق التعافي السريع للتطعيمات الدورية.

وأظهرت البيانات انخفاضاً في التغطية في كافة المناطق.

كما كشفت البيانات أن عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي تطعيمات ارتفع بنسبة 37% بين عامي 2019 و 2021 من 13 إلى 18 مليون طفل معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

بالنسبة للعديد من الأمراض، يحتاج أكثر من 90% من الأطفال إلى التطعيم لمنع تفشي المرض. وكانت هناك بالفعل تقارير عن ارتفاع حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 400% في حالات الحصبة في أفريقيا في عام 2022.

وأظهرت البيانات أنه في عام 2021، فوت 24.7 مليون طفل جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة، ولم يحصل 14.7 مليون طفل على الجرعة الثانية الأساسية. وبلغت نسبة التغطية 81% وهي الأدنى منذ عام 2008.

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