بعد ارتفاع الإصابات عالميا.. أعراض سلالتي أوميكرون الجديدتين BA.4 وBA.5

الوكيل الإخباري - تسببت سلالتان جديدتان من متحور أوميكرون في عودة الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة سريعة حول العالم.

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وفي مارس الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية بي أيه.4 و بي أيه.5، إلى قائمتها الخاصة بمتحورات كوفيد، كما تم تصنيفهما بأنهما من المتحورات المثيرة للقلق في أوروبا.

في ضوء هذه المتغيرات الفرعية الجديدة، قدم البروفيسور تيم سبيكتور، رئيس تطبيق ZOE Covid Study، رؤى حول المتغيرين الفرعيين الجديدين من أوميكرون.





BA.4 و BA.5 المتغيرات الفرعية من Omicron

تعتبر سلالتا BA.4 وBA.5 لأوميكرون أكثر عدوى، كما أنهما، على الأرجح، أكثر كفاءة في الهروب من المناعة الناتجة عن اللقاحات.

- أعراض سلالتي أوميكرون الجديدتين BA.4 وBA.5

- فقدان حاسة الشم

كان فقدان حاسة الشم من الأعراض الشائعة أثناء ظهور متحور دلتا،

تُعرف أيضًا باسم Anosmia، وهي الحالة التي يفقد فيها الأشخاص حاسة الشم إما لفترة قصيرة من الوقت أو لفترة أطول، أي حتى بعد الشفاء، ووفقًا للبروفيسور تيم سبيكتور، يعد فقدان حاسة الشم أحد الأعراض التي لا ينبغي الاستخفاف بها.

- علامات طنين الأذن

يمكن أن تختلف أعراض طنين الأذن من شخص لآخر، قد يسمع البعض صريرًا عاليًا بينما قد يسمع البعض الآخر زئيرًا منخفضًا. ومع ذلك، قد يبدو طنين الأذن كما يلي:

- رنين

- نقر

- أزيز

- خفقان

الأعراض الشائعة الأخرى لمتحورات أوميكرون





- الحمى

- السعال المستمر

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- الصداع

- الإعياء

- آلام الجسم

- مشاكل الجهاز الهضمي

- الوقاية من BA.4 و BA.5

خطورة الإصابة بالمتحورين أعلى بالنسبة لكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية سيئة.

على الرغم من أن اللقاحات الحالية لا تعتبر الوسيلة الأمثل للحماية من الإصابة بالمتحورين الجديدين، لكنها أفضل ما يمكن الاستعانة للحماية من الإصابة، كما أن هذه اللقاحات ساهمت في الحد من خطورة الإصابات الشديدة بفيروس كورونا الناجمة عن أي متحور من متحوراته مثل دلتا وألفا وبيتا.



مصراوي