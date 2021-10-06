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الأربعاء، 06-10-2021 12:36 م

الإمارات تعلن الخروج من أزمة كورونا وعودة الحياة الطبيعية

امارات


الوكيل الإخباري- أعلن ولي عهد أبو ظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بكلمة مصورة نشرت اليوم الأربعاء، خروج الإمارات من أزمة كورونا وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

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وسمحت الإمارات الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ بدء إجراءات الوقاية من الجائحة، بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.


وسمح القرار السابق أيضا بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، ووسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، ومرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة، والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة، ومراكز الحلاقة والتجميل والصالونات، والمراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

 

بترا


 




 

 


 

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