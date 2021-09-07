تركيا تعلن رصد حالتي إصابة بمتحور 'مو'

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، رصد حالتين من متحور "مو" الجديد لفيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في أعقاب اجتماع للحكومة التركية: "لا نفكر حاليا في اتخاذ تدابير إضافية، لأننا لم نرصد حتى الآن سوى حالتين فقط من متحور "مو"، بحسب وكالة الأناضول.



وأوضح أن ما يصل إلى 90% من حالات الإصابة الحالية في تركيا بفيروس كورونا هي من متحور "دلتا" و"دلتا بلس".



ورجح وزير الصحة التركي أن تتراجع الإصابات مع تزايد معدلات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.



ونهاية الشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد متحور جديد من فيروس كورونا المستجد، ظهر للمرة الأول في كولومبيا، يناير/ كانون الثاني الماضي.



وقالت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية، إن النسخة الجديدة من متحور كورونا سجلت باسم "مو"، ويعرف علميا باسم "بي. 1.621"، ومنذ ظهوره في يناير/ كانون الثاني الماضي تم الإبلاغ عن إصابات بها في عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا.



ولفتت إلى أن "مو" يحتوي على "كوكبة من الطفرات التي تشير إلى خصائص محتملة للهروب المناعي أي تجنب الدفاعات المناعية ومقاومة اللقاحات".







المصدر : سبوتنك