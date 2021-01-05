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الثلاثاء، 05-01-2021 01:20 م

البرتغال: السلطات الصحية في حالة تأهب عقب وفاة ممرضة بعد تطعيمها بلقاح فايزر

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الوكيل الاخباري- تحقق السلطات الصحية في البرتغال في الوفاة المفاجئة لممرضة مساعدة في جراحة الأطفال في بورتو، التي قيل إنها كانت في "صحة مثالية" عندما تلقت لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا.
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وحددت هويتها يوم الاثنين باسم سونيا أزيفيدو، عمرها 41 عاما، وهي أم لطفلين تعمل كمساعدة جراحية في المعهد البرتغالي للأورام (IPO)، وهو مستشفى للأورام في بورتو.

وكانت من بين 538 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في IPO، الذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح Pfizer-BioNTech يوم الأربعاء الماضي. وتناولت أزيفيدو العشاء مع أسرتها ليلة رأس السنة، ووجدت ميتة في الفراش في صباح اليوم التالي.

 




 

 


 

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