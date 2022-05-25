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الأربعاء، 25-05-2022 11:39 ص

الرقابة الروسية..كوفيد - 19 يربك فيروسات أخرى ويزيحها

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الوكيل الإخباري - أعلنت رئيسة الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين ( روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا أن "كوفيد – 19" جعلت فيروسات أخرى تتصرف بشكل غير طبيعي.

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جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به لإذاعة  "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

 

وأوضحت أن فيروس كورونا بدأ يحل محل فيروسات أخرى، ما أجبرها على التصرف غير الطبيعي. وأضافت أن فيروس كورونا، الذي يبحث عن مكان له في سلسلة الفيروسات الموسمية، أزاح كل الفيروسات التي بدأت، حسب بعض العلماء، في التصرف غير الطبيعي.


لذلك اضطر الأخصائيون، حسب بوبوفا، إلى مراقبة الأوضاع الوبائية بفائق الاهتمام وبصورة خاصة تتبع سلوك كل الفيروسات. وأشارت إلى أنه من المهم للغاية الآن عدم تفويت أي شيء.


يذكر أن آنا بوبوفا كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الذين ولدوا قبل عام 1980 قد يكونون محصّنين ضد فيروس جدري القردة الذي بدأ يتفشى في بعض البلدان.

 

روسيا اليوم 

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