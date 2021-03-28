السعودية.. ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، أنها رصدت خلال المدة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، اضافة الى زيادة في الحالات الحرجة.

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وبحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن وزارة الصحة السعودية ، فإن السبب في هذه الزيادة يعود الى التجمعات داخل المنازل بنسبة 60 إلى 70 بالمئة.



وأشارت الى أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها عبر مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة بلغت 4053069 جرعة.



الى ذلك، سجلت السعودية 7 وفيات و531 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

المصدر : بترا

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