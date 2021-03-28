الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح من جمعية البنوك بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد

الهياجنة يدعو للحذر في رمضان وعيد الفطر

مقتل شخص بمشاجرة أقارب في مخيم البقعة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

كندا تؤكد الحاجة لأوامر صحية أكثر صرامة

التنمية الاجتماعية تعلق الدوام في مديرية البادية الشمالية الغربية

الزرقاء: ضبط شخصين خالفا تعليمات الحجر المنزلي

توقيف شخص لإقامته حفل زفاف حضره 100 شخص

وزارة البيئة تبتكر مختبر هواء متنقل في الظليل

والد الزميل احمد العموش في ذمة الله

الأحد، 28-03-2021 08:55 م

7 وفيات جديدة

السعودية.. ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا

قل
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، أنها رصدت خلال المدة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، اضافة الى زيادة في الحالات الحرجة.

اضافة اعلان

وبحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن وزارة الصحة السعودية ، فإن السبب في هذه الزيادة يعود الى التجمعات داخل المنازل بنسبة 60 إلى 70 بالمئة.


وأشارت الى أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها عبر مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة بلغت 4053069 جرعة.


الى ذلك، سجلت السعودية 7 وفيات و531 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ايران كورونا

كندا تؤكد الحاجة لأوامر صحية أكثر صرامة

كورونا

بريطانيا: أول جرعات لقاح مودرنا نيسان المقبل

كعبي

العراق.. بحث سبل تسريع إيصال لقاح سبوتنيك V مع روسيا

كورونا-أمريكا-3

ماكرون: فرنسا ستبقي على استراتيجيتها لمواجهة كورونا

كورونا-9-1583496549

بريطانيا: انخفاض اصابات ووفيات كورونا

كوريا

كوريا الجنوبية تمنح إجازة لقاح كورونا ابتداء من نيسان

أخبار متعلقة
6060252d4c59b7089615db76

السعودية: إصابات كورونا اليومية أمس هي الأعلى منذ أكتوبر‬

3

السعودية تنفي تسجيل وفيات مرتبطة بلقاح كورونا

سعودية

السعودية تسجل 367 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

كوز

السعودية .. 6 وفيات جديدة بكورونا

علم-السعودية-المملكة-الرياض

السعودية: لم نتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو تخثر بسبب لقاح كورونا

2020-06-22T052509Z_1772285151_RC25EH9VGSR8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SAUDI (1)

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا