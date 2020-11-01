الأحد 01-11-2020
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الأحد، 01-11-2020 03:50 م

18 وفاة جديدة

السعودية ..الإصابات النشطة بكورونا تتراجع إلى 8000 حالة

سع
توضيحية


الوكيل الإخباري - رصدت السلطات الصحية السعودية ، 18 وفاة و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19 وفاة و402 إصابة في اليوم السابق.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة حتى الآن أصبح بذلك 347656 ، بينها 5420 حالة وفاة.

 

وتراجع عدد الإصابات النشطة بالفيروس التاجي في البلاد إلى ثمانية آلاف تحديدا، منها 771 مريضا في حالة حرجة.
وتماثل 394 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 334236 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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