الجمعة 18-02-2022
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21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

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الجمعة، 18-02-2022 12:51 م

السعودية ترصد انخفاضا مستمرا للإصابات الجديدة بكورونا

كورونا السعودية


الوكيل الإخباري - تشهد السعودية انخفاضا مستمرا منذ عدة أيام في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد ارتفاع حاد حيث بلغ هذا المؤشر وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم بتسجيل 1376 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح الإجمالي 737334 حالة.

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وقالت إنه تم تسجيل 2596 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 707,492 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8981 حالة وفاة، كاشفة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 933 حالة.


وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد.


روسيا اليوم


 




 

 


 

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