ارتفاع بإصابات كورونا وانخفاض بالوفيات في السعودية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد 946 حالة تعافي، و14 حالة وفاة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.



ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية، 503734 إصابة، من بينها 10845 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1426 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

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في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 484883 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8006 حالات وفاة.

المصدر: روسيا اليوم