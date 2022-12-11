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الأحد، 11-12-2022 06:58 م

السعودية تعلن إلغاء إجراءات لقاح كورونا للمعتمرين القادمين من إحدى الدول

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة باللقاح المضاد لفيروس كورونا للمعتمرين القادمين من تركيا.

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وأكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح ضد فيروس كورونا لكافة المعتمرين القادمين من جمهورية تركيا، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للقادمين لأداء نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، أوضح توفيق بن فوزان الربيعة أن المعتمرين من جمهورية تركيا مستثنون من أي اشتراطات تتعلق بتحديد العمر، مؤكدا ترحيب المملكة حكومةً وشعبا بكافة المعتمرين دون حد لأعداد القادمين، مع إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات من جميع دول العالم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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